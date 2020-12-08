شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الأحد 13 ديسمبر 2020، وينشر ”الخليج 365” لقرائه الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال ال 48 ساعة المقبلة كما يلى :

- اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30) على بعض المناطق من "الإسكندرية مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح " .

أمطار خفيفة بنسبة (30 %) على بعض المناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بنى سويف - الفيوم – المنيا" .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

- يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة بنسبة 30 على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش – رفح" .

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.