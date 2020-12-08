شكرا لقرائتكم خبر عن صور البريطانية مارجريت كينان أول سيدة تحصل على لقاح كورونا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث كبير يشهده العالم اليوم، بحصول البريطانية مارجريت كينان، صاحبة الـ 91 عاما، على لقاح كورونا، كأول سيدة فى العالم تحصل عليه، وذلك بعد قرابة العام على انتشار كوفيد 19، وحصده لأكثر من حياة مليون شخص، وإصابة قرابة الـ 68 مليون شخص حول العالم.



أثناء حصولها على اللقاح

وانتشرت صور السيدة البريطانية مارجريت كينان فى كافة وسائل الإعلام العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك فيديو وهى تتلقى اللقاح، كأول سيدة فى العالم، تتلقى جرعة لقاح فايزر منذ أن تمت الموافقة عليها من قبل المنظم فى المملكة المتحدة، حيث يحتفى العالم بها وبهذا الحدث المهم.



أول سيدة تحصل على لقاح كورونا

وقد أقام الأطباء والممرضون فى المستشفى التى تلقت فيها كينان اللقاح، ممرا شرفيا، احتفاءا بها، وبحصولها على اللقاح، كأول سيدة فى العالم.



مارجريت كينان

واتخذت بريطانيا خطوة كبيرة نحو إنهاء الوباء، وبدأت هيئة الصحة هذا الصباح أكبر حملة تطعيم فى التاريخ البريطانى فى 50 مستشفى فى جميع أنحاء البلاد، حيث يتم طرح سلاح المملكة المتحدة الجديد فى الحرب على فيروس كورونا لكبار السن والضعفاء وموظفى الرعاية الصحية.



الممر الشرفى

وتلقت بريطانيا 800 ألف جرعة من لقاح فايزر حتى الآن، وهذا يكفى لـ400 ألف شخص من المقرر أن تصل أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى المملكة المتحدة قبل نهاية شهر ديسمبر.