شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مرشح بايدن المتوقع لقيادة البنتاجون عن الرئيس السادات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن عن ترشيح الجنرال المتقاعد لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق، لمنصب وزير الدفاع، ليصبح فى حال تعيينه أول أمريكى من أصل أفريقى يتولى هذا المنصب.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إنه مع تداول أنباء ترشيحه، برزت تصريحات لأوستن أدلى بها عام 2013، والتى استشهد فيها بالرئيس الأسبق، أنور السادات، حيث قال خلال مؤتمر العلاقات العربية الأمريكية العام 2013: "فى 20 من نوفمبر 1977 أدلى الرئيس المصرى أنور السادات بخطاب تاريخى أمام الكنيست فى القدس ليصبح أول رئيس لدولة عربية يزور إسرائيل.."

وتابع أوستن قائلا: "وفى خطابه، قال السادات لأعضاء البرلمان إنَّ فى حياة الأمم والشعوب لحظات، يتعين فيها على هؤلاء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة، وهؤلاء الذين يتحملون، مثلنا، تلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية، التى تتناسب مع جلال الموقف. هذا كان قبل 36 عاما ماضية (حين ألقى أوستن الخطاب فى عام 2013) وفى الوقت الذى يختلف فيه العالم بالعديد من الأوجه الآن، فالمسؤولية المشتركة التى تحدث عنها السادات بأن نكون صانعى سلام وداعمين للعدالة تبقى قائمة حتى اليوم".



