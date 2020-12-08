شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن القبض على 1448 فردا قبل محاولتهم الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم، عن القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى. كما نجحت القوات المسلحة فَى تدمير 5 أنفاق فى سيناء. فيما أعلنت نجاح القوات الجوية فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، نجحت فى تدمير 21 عربية دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر، وذلك فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

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