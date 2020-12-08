شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن تدمير 21 عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة على الاتجاه الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم، عن نجاح القوات الجوية فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، نجحت فى تدمير 21 عربية دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر، وذلك فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

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