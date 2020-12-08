شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: تحصيل 1.3 مليون جنيه مستحقات عامل مصرى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى صرف مستحقات المواطن المصرى" مصطفى.م.م" وبلغت 325 ألفاً و 202 ريال سعودى، أى ما يوازى مليون و 349 ألفا و 588 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتوجيه القانوني للمواطن المذكور ضد المجمع الطبى الذى يعمل به بالباحة، ومساعده فى تنفيذ الحكم القضائى النهائي الصادر له وصرف مستحقاته كاملة بشيك علي مصرف الراجحى وحصوله علي تأشيرة خروج نهائى من الكفيل.

وقدم المواطن الشكر للمكتب العمالى على مساعدته والتوجيه القانوني له ومتابعته ومساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة.