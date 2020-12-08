شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف اللبنانية تبرز زيارة الرئيس السيسى لفرنسا والمحادثات مع ماكرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا واللقاءات التي عقدها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار الوزراء والمسئولين الفرنسيين، مع التركيز على المؤتمر الصحفي المشترك والذي تطرق فيه الرئيس السيسي إلى الوضع في لبنان وتأكيده عدم التخلي عن الشعب اللبناني وأهمية تشكيل الحكومة الجديدة سريعا.
وأفردت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) مساحة كبيرة من صدر صفحاتها الرئيسية وكذلك الداخلية، لتفاصيل الزيارة التي يجريها الرئيس السيسي إلى فرنسا وتصريحاته المهمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون، وألقت الضوء على جوانب التنسيق المشترك بين الزعيمين لا سيما إزاء أزمات منطقة الشرق الأوسط وشرقي المتوسط.
وذكرت الصحف أن الملف اللبناني حظي بقوة في لقاء الرئيسين السيسي وماكرون، واستحوذ جزءا مهما من المحادثات بينهما.
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