سفير مصر فى بلجراد يلتقى نائبة رئيسة وزراء صربيا وزيرة الثقافة والإعلام الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" نائبة رئيسة وزراء صربيا وزيرة الثقافة والإعلام الجديدة "مايا جويكوفيتش"، حيث ناقشا خطة عمل مقترحة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وصربيا على مدار العام المقبل.

وأشار "الجويلي"، إلى أن اللقاء تناول أفكارا ملموسة منها إمكانية الاحتفال بالذكرى 112 على إقامة العلاقات الدبلوماسية، من خلال إنتاج فيلم وثائقي مع أرشيف الفيلم الوثائقي الصربي، والعمل على الاحتفال المُشترك بالذكرى الـ 60 لتأسيس حركة عدم الانحياز العام القادم بمتحف يوغوسلافيا في بلجراد، مع إبراز دور كل من القاهرة وبلجراد في إقامة الحركة، وتحويل معرض الوثائق التاريخية عن العلاقات الدبلوماسية بين البلديّن، الذي سبق افتتاحه بمقر البرلمان الصربي بحضور رئيس مجلس النواب المصري، إلى كتاب أبيض مطبوع يؤرخ للعلاقات بين الدولتيّن، وكذا استمرار التنسيق للانتهاء من مذكرات التفاهم قيد التباحث بين المتحف القومي للحضارة المصرية في مصر ومتحف الفنون الأفريقية في صربيا من جانب وبين المركز القومي للسينما بمصر ومركز السينما الصربي من جانب آخر.

وأضاف سفير مصر في بلجراد، أن اللقاء ركز أيضاً على متابعة المشاركة الناجحة للهيئة العامة للكتاب في معرض بلجراد للكتاب في 2019، من خلال تعزيز التعاون القائم في مجال الكتب والنشر.

من جانبها، دعت "جويكوفيتش" الناشرين المصريين إلى التقدم للحصول على المنح المتاحة التي تقدمها الحكومة الصربية لتشجيع ترجمة الكتب الصربية إلى العربية. كما أعربت عن تقديرها للنشاط الثقافي المتميز لمصر في صربيا على مدار السنوات الماضية، مؤكدة حرصها على الاستمرار في توجيه الدعوة لمصر في الأحداث الثقافية الكبرى في البلاد كضيف شرف، خاصةً في فعاليات مهرجانات بلجراد الدولية في مجال الفيلم والمسرح والموسيقى، وعبرت كذلك عن حرصها على تبادل زيارات الشخصيات البارزة في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.