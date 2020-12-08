شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عامل الوقت وإسعاف المريض سر نجاح البرتوكول العلاجى لأعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن عامل الوقت وإسعاف المريض المصاب بكورونا سر نجاح البرتوكول العلاجى لعلاج أعراض كورونا، مؤكدًا أن للبرتوكول العلاجى المصرى آليات علاجية قد لا تكون موجودة فى أى برتوكول علاجى فى العالم .

وأضاف الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الوبينار الخاص بشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا فى نسخته الرابعة أن الحالات الحرجة يتم توفير العلاج لها بسكل سريع مضيفا أن الدولة توفى كل الإمكانات للعلاج .

ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن أهم مرحلة فى العلاج متمثلة فى أول 12 يوم وتابعت : لابد من تقديم العلاج بسكل سريع منعا لدخول المريض فى الوضع الحرج .

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.