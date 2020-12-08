شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات ورثة مصرى توفى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، نجح فى الحصول على مستحقات المتوفى "وحيد تقي.ح.و" ، الذى كان يعمل في شركة "الطويلة ايه 2 أوبر ايتنج كومباني" ووافته المنية طبيعياً وحصول ورثته على 352 ألفاً و707 دراهم إماراتية، أى ما يوازى مليون ونصف المليون جنيه مصرى تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصرى المتوفى، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكله.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه إلى أنه تم صرف مستحقات المرحوم "وحيد تقي.ح.و"، بعد انتهاء إجراءات إعلام الوراثة، وحضور وكيل الورثة "حبيب .و"، وتم تسليمه شيك بمبلغ ٣٥٢٧٠٧،93 درهم اماراتي بما يعادل مليون ونصف المليون جنيه مصرى.

وقام مكتب التمثيل العمالى بتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفي نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومن جانبهم وجهوا الشكر لمسئولى الشركة ووزارة القوى العاملة لمتابعتها المستمرة من خلال مكتب التمثيل العمالى حتي استلام كامل مستحقات المتوفى.