شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد انتظام التصويت فى انتخابات الإعادة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن التقارير التى تلقاها من غرفة عمليات الوزارة أكدت اكتمال فتح جميع اللجان الانتخابية فى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات والبالـغ عددها 13 محافظة فى مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

كما أجري اللواء محمود شعراوى، صباح اليوم اتصالات تليفونية بمحافظى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 وهي " القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنوفية والشرقية ودمياط "، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية فى المحافظات دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار شعراوى إلى زيادة توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ 13 مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت الوزير إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالى فى متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والاطمئنان علي الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه يليق باسم مصر.

وأوضح شعراوى أنه تم التأكيد علي محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة فى محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد شعراوى بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب والمرأة وكبار السن لافتاً إلي ان المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوى، المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثانى للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها، مؤكداً أنه اصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام فى الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.