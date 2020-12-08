شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك فى مؤتمر الإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى المؤتمر الافتراضى الذى تقيمه الإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس الخميس المقبل، من خلال كلمة حول أدب المحن والنوازل والجوائح يلقيها نيابة عنه الدكتور هشام عبد العزيز على الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن مشاركة الوزير فى المؤتمر تأتى بدعوة رسمية من سماحة الشيخ راوى عين الدين رئيس مجلس عموم شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمى روسيا.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ألقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية بمؤتمر منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة: المنتدى السابع 2020م تحت عنوان : "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة" ، والذى عقد افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، حيث أكد جمعة فى كلمته، أن الشدائد والمحن والنوازل تتطلب التكاتف والتعاون لمواجهتها والتغلب على تحدياتها، كما أن الشدائدَ والمحنَ العامةَ تنمى الحسَّ الإنسانى وتستدعى التراحمَ بين بنى البشر.