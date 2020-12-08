شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحرر محاضر ضد منشآت مخالفة لتدوير مخلفات خطرة وصلبة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، عن قيام الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية وقسم شرطة بلبيس والرقابة على التموين التابعة لوزارة التموين بالشرقية، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على المنشآت التى تعمل بمجالات تدوير المخلفات سواء كانت مخلفات صلبة أو خطرة بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة وأهمية جاهزية وزارة البيئة لمجابهة كافة اشكال التلوث منعا لانتشار وباء كورونا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الفرق المعنية أجرت تفتيش موسع على عدد من المنشآت حيث تبين قيامهم بالعمل فى مجالات فرز المخلفات بمختلف أنواعها من مخلفات خطرة وصلبة، وأخرى تعمل فى مجالات إنتاج وتعبئة المنظفات ومنتجات التعقيم والمطهرات والمبيدات الحشرية وغيرها من منتجات أخرى.

ووجهت وزيرة البيئة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت التي تم رصد عدة مخالفات بها، كما تم غلق المنشآت المخالفة من خلال مباحث شرطة البيئة والمسطحات.

من ناحية أخرى، كانت وزارة البيئة قد نفذت خلال الفترة الماضية محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية ، كمشروع استرشادي لأفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية وبتكلفة حوالي 20 مليون جنية مصرى.

كما تم إطلاق الموقع الالكترونى لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها وتعيين مسؤول عن النفايات الطبية بكل منشاة صحية وتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات وذلك بالتنسيق مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.