شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جميع لقاحات كورونا قيد البحث ولا توجد نتائج نهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن مصر نجحت في مواجهة الموجة الأولى للوباء وتابع: الدولة توفر كافة الإمكانات من مستلزمات وأدوية للمصابين، مضيفا أن اللقاحات الخاصة بالفيروس لا تزال فى مراحل البحث والدراسة ومع ظهور أول لقاح سيتم التعاقد عليه فورا.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الوبينار الخاص بشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن النسخة المحدثة الرابعة تضم عددا من الأدوية الجديدة ذات الفاعلية الكبرى في مواجهة الفيروس .

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أن البروتوكول الجديد أضاف تقسيما جديدا للحالات المصابة بفيروس كورونا مع وضع الضوابط الخاصة بالعلاج في حالة العزل المنزلي، بالإضافة للعزل في المستشفيات، وتابع: توفر مخزونا استراتيجيا كبيرا من الأدوية الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات.

وأوضح، أن البروتوكول الخاص بالعلاج من أفضل البروتوكولات عالميا ويحقق نتائج مبهرة في العلاج، مضيفا أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في العلاج لحالات الكوفيد.

وأشار رئيس اللجنة العلمبة لمكافحة كورونا، إلى أن الوضع الوبائى لمصر تحت السيطرة، لافتا إلي أنه متوقع زيادة حالات الاصابة بكورونا في فصل الشتاء، وتابع: علينا الحرص علي التباعد البدنى وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام وقال : حجم فيروس كورونا من 70 : 90 نانو ما يعنى انه صغير للغاية .

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.