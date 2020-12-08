شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أطنان القمامة بترعه كفر غطاطي في الهرم استجابة لشكوى بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من محافظة الجيزة لشكوى عبر خدمة صحافة المواطن، من تراكم القمامة بترعة كفر غطاطى في الهرم، أكدت المحافظة أنها وجهت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع حى المختص، لرفع المخلفات وتطهير المكان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

و كان القارئ هيثم أبوزيد، المقيم في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، أرسل مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تحسين مستوى الحى، حيث إن ترعة في وسط البيوت تتراكم فيها القمامة والمخلفات ما يعيق حركة السير، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في المنطقة والبيئة ككل.

وناشد القارئ سرعة التدخل لرفع القمامة من المنطقة بانتظام وتسهيل حركة السير لحين الانتهاء من عمل الكوبرى الذى يتم حاليا.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.