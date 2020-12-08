شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لجهاز ٦ أكتوبر لإزالة الإشغالات بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة تحت إشراف المهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز وبحضور المحاسب محمود يرعى رئيس مجلس الأمناء حملة مكبرة قادهاحازم محمد مدير أمن الجهاز، والمهندس فريد شوقى مدير رئاسة الأحياء ،والمهندسة أميمة عبدالفتاح مدير ادارة النظافة، وهشام سرحان حملة الاشغالات تمكنت خلالها من رفع الاشغالات الموجودة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية وأيضا بمنطقة سنتر الاستشارات الهندسية قطعه ٣٥ محور خدمى اول ( الصناعية الثالثة). وأكد «الشربينى» على تشديد الإجراءات واستمرار الحملات وعدم التهاون مع المخالفين ،حتى يتم القضاء على أي مظاهر عشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى والشكل الجمالى للمدينة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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