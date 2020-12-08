شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآُثار السابق ووفد من «البحرية» يتفقدون متحف الإسكندرية القومي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، الثلاثاء، وفدًا من القيادات البحرية المصرية، لزيارة متحف الإسكندرية القومي، الثلاثاء، على هامش افتتاح الصالون البحري.

وقال الدكتور باسم ابراهيم، مدير عام متحف الإسكندرية القومى، إنه استقبل الوفد ورافقهم خلال الجولة التي شملت جميع الطوابق والفاترينات الخاصة بعرض المقتنيات داخل المتحف، مشيرًا إلى أنه قدم شرحًا وافيًا خلال الزيارة للوفد شمل كل المعروضات داخل الفتارين أو الأدوار.

ولفت إلى أن الوفد أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وروعة مقتنيات المتحف.

وجرت الزيارة وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء القناع الطبى «الكمامة»، كما تم مراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين الحضور.

وفي سياق متصل، أقام قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الإسكندرية القومي، ورشة عمل تحت عنوان «حديقة الحيوان» للطلاب من ذوي الهمم، وقام الطلاب المشاركون بالتعرف على أهم القطع الأثرية التي تحاكي هذا الموضوع في جولة إرشادية داخل المتحف ثم قاموا بعد ذلك بتلوين بعض الصور عن الحيوانات، حيث تعرفوا على حيوانات الغابة وحيوانات المزرعة والفرق بينهم، ثم قاموا بعمل نموذج لحديقة حيوان مصغرة، بعدها قاموا بمطابقة وتركيب نماذج لأشكال الحيوانات على الصور.

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتورة شيماء النوساني رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وهبه ربيع مسؤول القسم.

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)

بالكمامة .. وزير الآُثار الأسبق يقود وفد من البحرية المصرية لتفقد مقتنيات متحف الاسكندرية القومى (صور)