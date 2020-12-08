شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم القليوبية»: تشديد المتابعات على مدارس التعليم الفني بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بتشديد آليات الرقابة، وتكثيف المتابعات على مدارس التعليم الفني، وتحقيق الانضباط بكل حزم على الطلاب والمعلمين والاستفادة من الطاقات البشرية بتلك المدارس.

وشدد وكيل الوزارة خلال اجتماعه بقيادات التعليم الفني ومديري المدارس الثانوية الفنية العسكرية والمدارس الزراعية، بحضور المهندس الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، والمهندس علي جلال، مدير التعليم الصناعي، والمهندس وجيه عبدالعزيز، مدير التعليم الزراعي، على تطبيق القوانين وتسجيل الغياب بشكل يومي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب المنقطعين وتعديل سلوك الطلاب وإشعارهم بهيبة المدرسة، وهيبة العلم، وقيمة التعليم الفني، في ظل توجهات القيادة السياسية نحو النهوض بالتعليم الفنى في مصر وبذل الجهود للإرتقاء به، وأن تتصدر محافظة القليوبية خريطة التطور في التعليم الفنى على مستوى مصر.

وقال «الفيومي» إنه لابد أن يعى المجتمع أهمية المدارس الفنية بمختلف نوعياتها ونسعى لتحقيق بصمة نجاح في العمل ويجب أن تكون نتائج الطلاب في تلك المدارس معبرة عن مستواهم الحقيقي فالتفوق والنجاح مرتبط بالمذاكرة وبالإلتزام في الحضور للمدرسة.

وطالب وكيل الوزارة بتجميل أسوار المدارس ورسم علم مصر وعلم المحافظة على أسوارها ودهان البوابات بلون العلم المصرى وتحويل أسوار المدارس إلى تحفة فنية لبث روح الجمال بالمجتمع وتجميل المدارس ومداخلها ومحيطها.

وطالب بتبادل الخبرات بين المدارس الفنية وعمل اتفاقات تؤامة وتعاون والإستفادة من بعض الأقسام كالزخرفة والصناعات الخشبية وتشكيل المعادن في أعمال التجميل والتطوير ونزول الطلاب للتدريب العملي على أرض الواقع ونزول طلاب المدارس الزراعية إلى المزارع وعدم الإعتماد على النماذج والمشاهدات فقط حتى يكون خريجى المدارس الفنية مؤهلين بشكل حقيقي لسوق العمل.