شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: شنّ حملات لإزالة المخالفات تزامنًا مع «انتخابات الإعادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تزامناً مع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وانشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية بمتابعه وتأمين سير العملية الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة، تمكنت الأجهزة التنفيذية من التصدى للتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وإزالتها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع قوات الأمن، بتشكيل لجان دورية لرصد أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد، خاصة أن هناك من يستغل انشغال أجهزة الأمن في تأمين سير العملية الانتخابية، ويقوم بالتعدى على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار تابع المهندس حمدي نصر، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، ونائب رئيس المركز لشئون الوحدات، ورئيس الوحدة المحليه بالفرايحة، ومديرى الإدارة الهندسية والجمعية الزراعية بالقرية، حملة لإزالة مبني مخالف عبارة عن سور من ثلاث أضلاع على مساحة ١٧٥ متر مربع وبارتفاع ٥٠ م٢ وبطول ٥٥ متر طولي، بقرية أبوسعد التابعة للوحدة المحلية بالفرايحة، وتمت الإزالة في المهد على نفقة المخالف حتي منسوب سطح الأرض، وتم تسليم الموقع للجمعية الزراعية خالية من أي تعدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع نائب رئيس المدينة، ورئيس الوحدة المحلية بالزهراء، بالتصدي لحالتين تعدي بكفر أباظة التابعة للوحدة المحلية بالزهراء، الحالة الأولي عبارة عن حفر قواعد على مساحة 45م تم ردم الحفر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية، والحالة الثانية عبارة عن بناء بالطوب الدبش على مساحة 80م وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزوامل، بحملة إزالة ببساتين الإسماعلية بوحدة الزوامل، لإزالة حالتين مباني مخالفة، الحالة الأولى كانت عبارة عن بناء سقف الدور الثالث على مساحة 70متر، وتم مصادرة الخلاطة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، والحالة الثانية عبارة عن تشوين خشب لتجهيزات صبة سقف الدور الأرضي على مساحة 100 متر، وتم إخلاء المكان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، علماً بأن المنزلين متقدمين بطلبات تصالح.

وتابع المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز، بإزالة ٥ حالات تعدي على الأرض الزراعية، حيث تم ردم حفر مجهزة لصب خرسانة مسلحة على مساحة قيراط ونصف بناحية الوحدة المحلية قهبونة، كما تم ردم حفر مجهزة لصب خرسانة مسلحة بناحية قرية الجمالية التابعة للوحدة المحلية بسعود على مساحة قيراط، بالإضافة إلى إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية سعود على مساحة قيراط، وإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية سماكين الغرب على مساحة 50 متر، كما تم إزالة مباني وأسوار بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 12 سهم وتم تطبيق القانون على المخالفين.