شكرا لقرائتكم خبر عن «ليست براكين».. قصة خروج نار من باطن الأرض في الوادي الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي فيديو، يرصد ظهور نيران من باطن الأرض بمحافظة الوادي الجديد مما جعل البعض يتوقع أن ذلك بركانًا في طريقه للثوران في واقعة تحدث لأول مرة في مصر.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد عبدالظاهر، أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية، حقيقة ظاهرة النيران، قائلا إنهم تلقوا استفسارات والتساؤلات عن خروج دخان أبيض من باطن الأرض في منطقة «الهنداو» بالداخلة، وجرى تشكيل فريق عمل بالمعهد للوقوف على طبيعة تلك الظاهرة.

وتابع في تصريحاته لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب أنه تم متابعة الوضع لمده أربع أيام، بجانب الحصول على بعض القياسات الجيوفيزيقية والعينات من الأرض وآبار المياه، مضيفاً: «عندما وصلنا للمكان وجدونا بالفعل دخانا أبيضا يخرج من باطن الأرض، ورائحة كبريت هيدروجيني، ودرجة حرارة الأرض 240 درجة، كما كانت تظهر في الفيديوهات المنتشرة».

وأوضح أنه سيتم تحليل العينات المأخوذة من الأرض، والتقييم المبدئي بأن هذه الظاهرة ليست لها علاقة بأي براكين أو نشاط زلزالي في المنطقة، كما أن المصدر الحراري يظهر بأنه في السطح وليس عميقا، وبسبب الاحتكاك تظهر النيران.

وأشار إلى أن سبب حدوث تلك الظاهرة بسبب وجود الطفلة السوداء وصاحبها معدن «بيريت» والتركيب الكيميائي الخاص به ses2، وهو الحديد والكبريت، وعندما يحدث به أكسدة يصدر حرارة شديدة ويتم ترسيب الكبريت على السطح وخروج رائحة الكبريت والهيدروجين.

وأكد أنه يمكن الاستفادة من تلك المواد أو المعادن الحاملة للكبريت اقتصاديا إذا توفرت بكميات كبيرة في المنطقة، ويستفاد منها في صناعات مختلفة، مثل الدوائر الكهربائية وتصنيع حمض الكبرتيك والأصباغ والحبر.

وتم الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تحدث في منطقة طريق الهنداو، بمدينة موط في واحة الخارجة على بعد 1.5 كم من المدينة، حيث تخرج نيران حمراء وزرقاء اللون ودخان كثيف مع ظهور جمرات تشبه الحمم البركانية على سطح الأرض بلون أزرق في الفترة المسائية وتتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر.

على جانب آخر، فسر الدكتور محمد ثروت هيكل أستاذ قسم الجيولوجيا بجامعة طنطا، خروج النار من باطن الأرض قائلًا إنها ظاهرة قديمة في أماكن كثيرة جدًا من العالم منها الهند وتركيا ومصر والصين منذ آلاف السنوات.

وأضاف في تصريحاته التليفزيونية أن هذه الظاهرة تسمى «الينابيع الحارة»، وهي تحدث نتيجة دورة المياه في باطن الأرض، وعندما تضعف تنطلق هذه المياه الحارة على سطح الأرض، أما سبب الحرائق والنيران فيرجع إلى أن الصخور المرتبطة بها هذه المياه الحارة تكون بيتومينية التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتابع: «منطقة الصحراء الغربية تحتوي على الكثير من هذه الصخور، كما أنها موجودة في اليمن، وللينابيع الحارة استخدامات طبية كثيرة جدًا لوجود بعض الأملاح فيها وبعض الكلوريد وغيرها وهو ما يستخدم في علاج بعض الأمراض في أحيان كثيرة».

وأشار، إلى أن هذه الينابيع إذا انتشرت وتكونت فإنها تتحول إلى منتجعات صحية كما حدث في كثير من بلدان العالم، وأن الصحراء الغربية المصرية مليئة بها.