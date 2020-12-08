شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «عزل العجمي»: تعافى 12 حالة جديدة من كورونا.. وحصيلة الشفاء ترتفع لـ756 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمى المركزى المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الاسكندرية، الثلاثاء، خروج 12 متعافيًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 756 حالة حتى اليوم.

وقال «مختار» لـ«المصري اليوم»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 205 حالة، فيما توقف عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة عند الرقم 463 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل المصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.