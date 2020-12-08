شكرا لقرائتكم خبر عن صرف الدفعة الأولي من تعويضات المنازل بجنوب العريش: تضم 51 مواطنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة العريش صرف الدفعة الأولي من تعويضات المنازل الخاصة بمنطقة جنوب العريش.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الدفعة الأولي تضم 51 مواطنًا، حيث تتراوح المبالغ التي سيتم صرفها ما بين 50 ألف إلى 150 ألف جنيه، طبقًا للمساحة المحصورة والمواد المستخدمة في البناء.

بدوره، وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش .

اسماء المستحقين لصرف التعويضات

اسماء المستحقين لصرف التعويضات

اسماء المستحقين لصرف التعويضات