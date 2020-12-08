شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش الإسكندرية.. تراث أتلفه الإهمال (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه سور كورنيش الإسكندرية العتيق، خطر الاختفاء والضياع تماما بعدما تسببت مظاهر الإهمال وانعدام الترميم منذ انشائه من ما يقرب من 90 عاماً، في ضياع حوالي 18 كيلومترا منه، فضلاً عن تآكل كتل احجار «الميمونايت» المستخدمة في بنائه، فضلاً عن تعرض بعضها للسرقة على مدى سنوات مضت.

لم تنتبه الدولة إلى خطر الاندثار والضياع الذي يهدد السور العتيق، الذي أنشأه الملك فاروق الأول عام 1930 واستمر في بنائه لمدة 6 سنوات حتى عام 1936، بطول حوالي 20 كيلومترا ولم يتبقى منه سوى مسافة تصل إلى حوالى 2 كيلومترا فقط والواقعة من السلسلة المواجهة لمكتبة الإسكندرية وحتى الميناء الشرقية.

مسؤولون طالبوا الدولة بالحفاظ على الجزء المتبقي من تراث الإسكندرية العتيق، باعتباره موقعا مهما يضاف إلى نحو 1000 مبنى تراثي في الإسكندرية، والشروع على الفور في ترميمه حيث تآكل الكتل الحجرية بفعل النوات البحرية والطقس السيئ اذ لم تمتد إليها يد الترميم والاهتمام منذ انشائه، ناهيك عن عبارات التشويه التي يطبعها العشاق و«الحبيّبة» على الصخور، بطول السور ليعيد إلى الإسكندرية رونقها الحضارى والتاريخى المهم.

قال محمد متولى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، لـ«المصرى اليوم»، أن ما تبقى من السور غير مسجل كأثر وانما يتبع لجنة الحفاظ على التراث، مشيراً إلى أنه بالرغم من عدم تسجيله حتى الآن إلا أنه شارك في لجان كثيرة بهدف الحفاظ على الجزء المتبقي حال إبداء رأي الآثار في إنشاء مشروعات تتماس مع السور مثلما الحال في مشروع تجريه هيئة حماية الشواطئ حاليا في منطقة الرمل بطول 850 متراً.

وأوضح أن منطقة الميناء الشرقية تحتفظ بالجزء المتبقي من سور الكورنيش القديم، وتُعد من المناطق التاريخية في الإسكندرية، ما يتطلب سرعة التدخل لترميمه والحفاظ عليه كشاهد على العصر، مشيراً إلى أن الملك فاروق بنى السور مستخدماً كتلاً ضخمة من حجر (الميمونايت)، وهو من الأحجار الصلبة، وإن التيارات البحرية وشدة الأمواج تسببت في تآكل بعض أجزاء السور وانهيارها، خاصة في الجزء المواجه لفتحتى الدخول والخروج إلى الميناء، ومحطة الرمل.

وأشار إلى أن الإسكندرية تضم أكثر من 1000 مبنى تراثي تاريخي لم تتعدى أعمارهم 100 عام حتى يجري تسجيلها والحفاظ عليها من بينها سور الإسكندرية القديم.

بدوره قال الدكتور هشام سعودي، رئيس لجنة الحفاظ على التراث في الإسكندرية الجديد، نقيب المهندسين بالمحافظة، أن سور الكورنيش القديم تراث مهم وحيوي ويمثل قيمة تاريخية كبيرة للمحافظة ويجب الحفاظ عليه، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات اجرائية لاحياء التراث على المستوى العام للاسكندرية ومن بينها سور الكورنيش.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم اعادة صياغة كلية لمنطقة الميناء الشرقية لتشمل المباني القديمة والتراثية بما فيها سور الكورنيش ووضعه ضمن أولويات لجنة التراث لحمايته والحفاظ على ما تبقى منه ليكون شاهدا على العصر، مشيرا إلى أن اعادة الصياغة للمنطقة ككل سيكون في إطار ما هو متبع وفق قواعد الحماية التراثية من اعادة تركيب احجار وترميم وصياغة انشائية ومعمارية مماثلة، وذلك بالتنسيق بين لجنة التراث والمجلس الأعلى للتنسيق الحضاري والمحافظة والمهتمين بالتاريخ والتراث.