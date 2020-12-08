شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: «كورونا» حول مسار التوظيف حول العالم .. ومصر تخطت الأزمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، أن جائحة كورونا المستجد، أحدثت تغيرات في سوق العمل وحولت مسار التوظيف حول العالم، مشيراً إلى انه لابد من مواكبة كل ماهو جديد لتخطي تلك التحديات.

وأكد «قنصوة»، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع أصحاب ورواد الأعمال لمناقشة تأثير جائحة كورونا على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف لخريجي الجامعة، بكلية الهندسة في جامعة الاسكندرية الثلاثاء، أن مصر نجحت بشكل كبير في تخطي أزمة جائحة كورونا وهذا يظهر واضحا وجليا في صمود الاقتصاد المصري ومعدلات النمو الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الوطني بشتى قطاعاته.

وأضاف:«رؤية جامعة الإسكندرية في هذا المجال تستهدف تغير النمط السائد وتخريج طالب ذو تنافسية عالمية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي والإقليمي، لافتا إلى أن المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية تعمل لتزويد طلاب الجامعة بالمهارات الإدارة المهنية والمهارات الشخصية التي ستساعد في تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل الذي أصبح يتسم بالتطور المستمر، ومن خلال عقد الشراكة مع الجامعات الدولية ومنظمات العمل الدولية، بشكل يسهم في تحديد متطلبات أسواق العمل المحلية».

وأكد حرص الجامعة على ربط البحث العلمي بالصناعة لرسم مستقبل مهني أفضل لخريجي جامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أن تلك المراكز ستعطي إضافة كبيرة مع كافة قطاعات الأعمال في الإسكندرية، بشكل يضمن تخريج كوادر أعلي مستوي من الكفاءة ومسلحين بأحدث التطورات التي تطبقها الصناعة ومجتمع الأعمال وذلك اتساقا مع رؤية مصر المعروفة بـ«الخطة الاستراتيجية 2030».

وقال الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعة بدأ منذ عامين، مؤكداً أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تسعى لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، فضلا عن دراسة متطلبات سوق العمل وتنمية مهارات الطلاب وتنمية وبناء الشخصية للطالب، ومساعدة الطلاب في العثور على فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف وخلق فرص أخرى من خلال التدريب على ريادة الأعمال.

بدوره قال الدكتور محمد عبدالعظيم، القائم بأعمال عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية،أن عقد تلك المائدة المستديرة مع رواد وأصحاب الأعمال بالإسكندرية لمعرفة آراء أصحاب الأعمال في مدى توافر فرص عمل لائقة للخريجين الجدد في محافظة الإسكندرية وفي القطاعات المختلفة، ومعرفة الممارسات الحالية لأصحاب الأعمال عند توظيف الخريجين الجدد وتأثير جائحة كورونا على تلك الممارسات، ومعرفة مدى رضا أصحاب الأعمال عن مهارات الخريجين الجدد أو معرفة أراء أصحاب الأعمال في المهارات المطلوبة من الخريجين، فضلا عن معرفة مقترحات أصحاب الأعمال من أجل تعزيز الثقة في خريجي جامعة الإسكندرية.

وأكدت مها فخرى، المدير التنفيذى لمشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعة الأمريكية، أن المراكز الجامعية للتطوير المهني تساعد الطلاب على خلق فرص عمل وتنمية المهارات الشخصية لهم في إطار التعاون الكبير بين الجامعة الأمريكية وجامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر، أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة يعقد هذه اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة لربط الجامعات لمتطلبات وتطورات سوق العمل.

شارك في المائدة المستديرة، هانم الشناوى، مدير مشروع المركز الجامعي بالجامعة الأمريكية،ولفيف من رؤساء مجالس الشركات ورجال الصناعة والمجتمع المدني.

رئيس جامعة الإسكندرية: "كورونا" حولت مسار التوظيف حول العالم .. ومصر نجحت فى تخطي الأزمة (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: "كورونا" حولت مسار التوظيف حول العالم .. ومصر نجحت فى تخطي الأزمة (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية: "كورونا" حولت مسار التوظيف حول العالم .. ومصر نجحت فى تخطي الأزمة (صور)