الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت كل أحياء الإسكندرية بمشاركة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة عدد من الحملات الصباحية والمسائية على المقاهى والمطاعم للتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وكذا غلق المراكز التعليمية والسناتر التي تعمل بالمخالفة للقانون وتعرض حياة الطلاب للخطر وازالت الحملات الاشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام خلال عملها وطاردت عدد من مراكز الفريزة والنباشين .

وفى هذا الاطار شن حي ثان المنتزه حملة بقيادة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، لإغلاق المراكز التعليمية وأماكن التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الطلاب.

أسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق (5) منشآت (عدد 2 سنتر تعليمي بشارع التحرير وميدان أبوخروف، عدد 2 مقهى بشارع 30 أبوخروف، عدد 1 بلاي ستيشن بشارع 30 أبوخروف).

شارك في الحملة ممثلي الإدارات المعنية بالحي من الخدمات والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والشؤون القانونية والأمن، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة .

وفى حي غرب قادت المهندسه سحر شعبان حمله تم فيها ازاله سور مخالف بحرم الطريق العام بمنطقة جنوب المتراس وقامت الحمله بغلق عدد 1 مركز للدروس الخصوصية ( سنتر) بمنطقة جنوب المتراس. وغلق عدد 2 مركز للدروس الخصوصية ( السناتر) بمنطقة مينا البصل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي انشطه تعليميه خارج المدارس

وشن حي العامرية ثان بقيادة عصام سكرتير عام الحى حملة مسائية للمرور على المقاهي والمحال والمطاعم، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وشن الحي حملات صباحة للتأكد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات محمود بريك رئيس الحى العامرية ثان باستمرار والإدارات المعنية بمتابعة التنفيذ وتمكنت الحملة من إزالة ورفع الاشغالات اسفل كوبرى العامرية والتأكيد على الالتزام بمنع وجود تجمعات لعدم انتشار الفيروس

وفى الحملة المسائية تم المرور على المقاهي المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من مدي الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، وكذا إغلاق المراكز التعليمية التي تعمل بالمخالفة للتعليمات في نطاق الحي.

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ومحارب هيلع رئيس حي شرق أغلق حي شرق الاسكندرية عدد (3) مطاعم في شارع آلبرت الأول لعدم إلتزامهم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حملة مسائية.

كما تفقدت الحملة مدى إلتزام المطاعم والمقاهي بنطاق الحي بالإجراءات الوقائية اللازمة من؛ إرتداء للكمامات وإلتزام المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والحرص على النظافة العامة للمكان والأدوات المستخدمة ومنع تقديم «الشيشة» للرواد، وكذا التنبيه على الإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم الجديدة كما أقرها مجلس الوزراء.

وأزالت الحملة كافة الاشغالات والمخالفات بمنطقة عزبة سعد وشارع توت عنخ آمون وشارع آلبرت الأول سموحة، وضبطت (30) حالة اشغال تم إيداعها بشرطة المرافق.

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

ولقد أزالت وحدة الإعلانات كافة المخالفات الإعلانية في شارع فوزي معاذ وشارع الجواهر وشارع ذكى رجب وشارع آلبرت الأول وتستمر حملات حي شرق لفرض الإنضباط والحد من التعديات.

وترأس اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية ومحارب هيلع رئيس حي شرق، حملة صباحية مكبرة شاملة لإزالة كافة أشكال المخالفات بشوارع الحي، كما تفقدت الحملة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19) بالمطاعم والمقاهي.

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

بدأت الحملة بضبط مركز «الفريزة» في شارع إبراهيم الشريف بكفر عبده والتحفظ على عدد (4) جوينات، بمشاركة إدارة النظافة ومسئولي شركة نهضة مصر اللذان تابعا رفع كفاءة النظافة خلال خط سير الحملة.

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

وخلال المرور بممرات سموحة أكد اللواء خالد جمعة على المطاعم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ورفع كفاءة النظافة داخل أماكن تجهيز الطعام والمأكولات السريعة حرصًا على سلامة المواطنين، كما وجه سيادته بحملات مشتركة مع مديرية الصحة لفحص مراحل تجهيز الطعام وتقديمه للمواطنين ومدى الإلتزام بالضوابط الصحية اللازمة.

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

وفور ضبط عدد من المقاهي والمحال التجارية لا تلتزم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من؛ إلتزام التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات ووجود جهاز قياس الحرارة بالمكان والإهتمام بالنظافة، نفذت الحملة الغلق الفوري لعدد (3) مقاهي ومحل تجاري.

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية

كما أزالت إدارة اشغال الطريق حالات الاشغال المختلفة وحواجز الطريق التي تتعدى على الطريق العام تيسيرًا لحركة المواطنين، وذلك في شارع خليل الخياط وميدان سانت جيني وشارع إبراهيم الشريف كفر عبده وشارع الطيار محمود شكري وممرات سموحة، مما أسفر عن ضبط (45) حالة اشغال مخالفة وتم إيداعها بشرطة المرافق.

الإسكندرية : حملات لغلق المراكز التعليمية والمقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية