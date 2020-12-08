شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقترب من تحديد الفائز بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مصادر بهيئة السكة الحديد تحديد الشركة الفائزة بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد خلال الشهر المقبل، وذلك بتمويل البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى صورة قرض ميسر، حيث تجرى حاليا عملية تقييم العروض لتحديد الفائز.

وكانت هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد تم زيادتها إلى 110 جرار وتم تسليم منها 100 جرار حتى الآن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد خلال 2019 مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) لتصنيع 50 جرار جديد وإعادة تأهيل 50 آخرين بجانب عمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار، حيث مخطط توريد هذه الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، مع انهاء إعادة تأهيل وتحديث الـ 50 جرارا خلال 30 شهرًا، وإجراء العمرات الجسيمة لـ 41 جرارا، وذلك فى إطار تحديث أسطول جرارات السكة الحديد لتقليل أعطالها خلال الرحلات بما يساعد تحسين الخدمة، كما تخطط لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بتكلفة تصل إلى 290 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتصل الجرارات الجديدة التى سيتم شراءها إلى 260 جرارا بجانب إعادة تأهيل 172 جرارا.