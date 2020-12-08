شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق جولة «إعادة النواب» في يومها الثاني.. تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية في يومها الثاني بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن مديريات الطب البيطري والزراعة والصحة بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ومجالس المدن الستة، قامت بتطهير وتعقيم لجان الانتخابات قبل ساعات من انطلاق اليوم الثاني من جولة العادة، بجانب توفير وسائل الوقاية المناسبة، استعدادا لجولة الاعادة.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا..كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.