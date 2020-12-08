شكرا لقرائتكم خبر عن لو مفيش صورة للواقعة الكهرباء تعتبر محضر سرقة التيار لاغيا..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت قواعد و شروط محضر سرقة التيار الكهربائي التى وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مجموعة من الضوابط لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائى والتى من بينها ضرورة تصوير الواقعة والتى بدونها يعتبر محضر لاغى، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد معرفته عن ضوابط محاضر سرقات التيار الكهربائي وهى كالاتى:

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورا عشوائيا.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد .