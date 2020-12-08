"التعليم" تطلق المهرجان الرياضي والكشفي والإرشادي الثالث لأبناء النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، فعاليات المهرجان الرياضي والكشفي والإرشادي الثالث، المقام في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وتشارك في المهرجان مدارس من 18 قرية نوبية (القبة، والجعلابية، والعوضات قبلي، والمدب، والحمداب، والشديد، والغلالاب، والقرطبات، والشيخ دياب، والمعوضات بحري، والجرانيسي، الحمد اللاب، والحجاب، وأبوعيسى الفرس، والسدر، والخير لاب، والبسين، والبلدية).

وبدأت فعاليات المهرجان على أنغام الأغانى الوطنية وقيام حملة الأعلام بالاصطفاف وبدء مسيرة المشى الرياضي، بمشاركة الحضور والطلاب، ثم لقاء القيادات التعليمية بأهالي غرب أسوان.

وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، عن سعادتها بالتواجد بين أبناء النوبة، وأكدت أنها فخورة لتواجدها على أرض الحضارة والثقافة المصرية التي تصل جذورها إلى أعماق التاريخ (أرض النوبة) فأهل النوبة هم أهل أصالة وعراقة وتاريخ، وكثير من أبناء النوبة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الوطن.

وأضافت: "نحن بينكم اليوم لنوصل رسالة من رئيس الجمهورية و وزير التربية والتعليم بالاهتمام بأبناء النوبة من خلال الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة الرياضية".

وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان على ترحيبه بالضيوف، وقدم الشكر لكل فرد ساهم فى إنجاح هذا المهرجان المبهر، قائلًا: "نعلم جيدًا أن الصورة الجميلة التى نشاهدها اليوم ما هى إلا نتاج تعب ومجهود من أبناء التربية الرياضية، وقدم سيادته الشكر لجميع القائمين على المهرجان.

وخلال فعاليات المهرجان، توجه الجميع إلى نادى البسيون حيث بدأت الفعاليات بمباراة كرة قدم بين فريقى القبة الجديدة أ وغرب أسوان بحرى ب، وكذلك المعسكر الكشفى المقام بمدرسة السدر الإعدادية وشملت مراحل (أشبال وزهرات وكشافى متقدم ومرشدات و مرشدة متقدمة)، كما تخلله العديد من الصيحات والأغانى الكشفية.

جدير بالذكر أن هذا المهرجان تم تنظيمه للمرة الأولى عام 2014 بنصر النوبة، بينما تم تنظيمه المرة الثانية عام 2015 بقرى غرب سهيل، ويتم تنظيمه هذا العام بقرى غرب أسوان، وينقسم المهرجان إلى قسمين، يضم القسم الأول الألعاب الرياضية المختلفة مثل كرة القدم وألعاب القوى واللياقة البدنية، بينما يضم القسم الثانى ( العمل الكشفى والإرشادى).

وعلى هامش المهرجان، أقيم برنامج قوافل التوعية بأنشطة التربية الاجتماعية تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وبقيادة الدكتور عمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، في الفترة من (6 إلى 8 ديسمبر) بمقر مدرسة التجارة المتقدمة بأسوان، ويستهدف البرنامج 180 فردًا من الإخصائيين الاجتماعيين و الموجهين على مستوى المديرية والمسئولين عن جماعات النشاط المدرسية وجماعة مناهضة التدخين والمخدرات بالمدارس، ومكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية.

وكانت محاور اللقاءات عن دور جماعات النشاط وأهميتها في التوعية الطلابية والمجتمعية، وأساليب وتكتيكات دراسة الحالات الفردية والتخفيف من حدة المشكلات، وكيفية دراسة الظواهر المجتمعية وأساليب الوقاية والتوعية، وتنمية شخصية الطلاب، ودور جماعة مناهضة التدخين و المخدرات بالمدارس في الوقاية والتوعية بأخطار التدخين، والآثار المترتبة على ارتباط التدخين بأزمة ووباء كورونا.

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