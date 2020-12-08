اليوم.. الوطنية للصحافة تنظم "منتدى الإدارة والتسويق" للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يفتتح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الثلاثاء المقبل، المرحلة الأولى لـ (منتدى الإدارة والتسويق) الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشاركة 23 مديرًا عامًا من مؤسسات الأهرام وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن المنتدى، وهو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، يهدف لمناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مفتوح مع عدد من خبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد الشوربجي أن المنتدى سينعقد على ثلاث مراحل وأن المرحلتين الثانية والثالثة مخصصتان لمديري العموم في مؤسسات أخبار اليوم ودار التحرير ودار المعارف ودار الهلال ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع.
وقال رئيس الهيئة إن المنتدى يأتي ضمن خطة تطوير أنشطة المؤسسات الصحفية بطرح أفكار ورؤى جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية مشيراً إلى أن الهيئة نظمت 22 دورة تدريبية وحلقة نقاشية لقطاعات الإدارة والتحرير في المؤسسات القومية من بينها المطابع والشئون المالية وصحفيو المواقع الإليكترونية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
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