شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يشكل غرفة عمليات لمتابعة حركة السيارات بسبب غلق شارع الهرم منعا للزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت إدارة المرور، غرفة متابعة ومراقبة لحركة السيارات، بعدما اغلق شارع الهرم ومحور النصر بمحافظة الجيزة، للقيام بأعمال إنشاء مترو الهرم ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق لمنع الزحام المرورى للسيارات على مدار فترة الأعمال.

وأجرت إدارة المرور بالتنسيق مع محافظة الجيزة، عملية غلق كلى للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار، كما سيتم غلق طريق النصر جزئيا للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى بمحيط ميدان الرماية فى المنطقة المواجهة لفندق الميريديان، مع تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين تستمر لمدة 5 سنوات لتنفيذ أعمال محطات ( ميدان الرماية - الأهرام ) ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأوضح مصدر أمنى، إنه سيتم إجراء غلق كلي للإتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار وسيتم ترك عدد 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التى ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام .

ولفت المصدر أنه تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المرورى على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال .