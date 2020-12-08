رئيس جامعة عين شمس يفتتح اليوم تجديدات استقبال و طوارئ "النساء والتوليد "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، تطوير استقبال و طوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس. كما يفتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد (وحدة المرأة الآمنة). ويقام الافتتاح بحضور سفير النرويج و ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. كما يشهد الافتتاح، الدكتور حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد والدكتور أحمد رامى مدير مستشفى النساء والتوليد ونخبة من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبى بمختلف الجامعات المصرية.

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