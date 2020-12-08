دافئ ورياح معتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الثلاثاء، طقسًا دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئ على السواحل الشرقية، والرياح تكون معتدلة، وأن يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما توقعت الهيئة أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من بني سويف والفيوم والمنيا.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

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