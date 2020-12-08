البابا تواضروس يستقبل وفد الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الاثنين، ميرا نعيمة السكرتير الإقليمي للاتحاد المسيحي العالمي للطلبة، لإقليم الشرق الأوسط، ودكتور بولا رأفت رئيس اللجنة المسكونية بمصر.

كما تضمن الوفد موسى مهني رئيس اللجنة الإقليمية الأسبق لإقليم الشرق الأوسط، بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

وتدارس البابا مع ضيوفه أنشطة خدمتهم بمنطقة الشرق الأوسط.