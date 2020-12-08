شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح هاشم يقدم حلقة نقاشية عن التنمر الإلكتروني بدورة وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الدكتور صلاح هاشم، رئيس المجلس المصري لسياسة التنمية والحماية الإلكترونية، حلقة نقاشية عن التنمر الإلكتروني ضمن الدورة التدريبية للإعلاميين السودانيين، التي ينظمها معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية.
تناول هاشم مفهوم التنور ومسببات انتشاره وأنواعه والآثار المترتبة عليه في المجتمعات، والذي برز بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن الثقافة والوعي والإدراك لها دور كبير في معالجة هذه الظاهرة، مركزا على الفئات الأكثر تضررًا من التنمر وتأتي في مقدمتها شريحة الأطفال، كما قدم الحلول التي من الممكن أن تسهم في تقليل الظاهرة.
وشهدت الحلقة النقاشية عدة مداخلات من قبل المتدربين فيما يتعلق بظاهرة التنمر الإلكتروني.
جاءت تلك الحلقة النقاشية ضمن البرنامج التدريبي الخاص بدورة سودان بلا حدود التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام.
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