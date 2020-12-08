شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تنفي هدم المباني الملحقة باستراحة ديليسبس في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت هيئة قناة السويس، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن اعتزام الهيئة هدم المباني الملحقة باستراحة ديليسبس بمحافظة الإسماعيلية ضمن أعمال تطويرها لتحويلها إلى فندق عالمى.

كما نفت الهيئة، في بيان الاثنين، ما تردد من شائعات جملة وتفصيلا، مؤكدة حرصها على تطوير المباني الملحقة بالاستراحة بالشكل الذي يتلاءم مع المكانة التاريخية للأثر تحت إشراف وزارة الآثار، ودون المساس بالمباني أو هدمها، وأوضحت أن أعمال التطوير تهدف إلى استغلال المباني الملحقة بشكلها الحالي وتجهيزها لتصبح Boutique hotel يقدم خدمات فندقية للزائرين المهتمين بالآثار.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير استراحة ديليسبس تتزامن مع ترميم وتحويل المبنى الإداري التاريخي لقناة السويس والمجاور للاستراحة إلى متحف عالمي يضم مقتنيات تاريخية ليصبح مزاراً عالمياً، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على القيمة الإنسانية والحضارية لمنشآتها التاريخية، وتشجيع السياحة في مصر.

وأهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين تحرى الدقة فيما يتم تداوله، وعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة.