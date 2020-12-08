شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من محافظة الجيزة بشأن انهيار عقار في العمرانية ووفاة سيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أن حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين، أعد تقريرا بإخلاء عقار رقم ٢٦ مكرر من شارع مصر والسودان من السكان لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار.

كانت محافظة الجيزة قد تلقت بلاغا مساء الاثنين بشأن إنهيار جزء من عقار رقم ٢٦ مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية، وفي ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الفورية لكافة البلاغات الواردة فقد قام حي العمرانية بالتوجه إلى الموقع وتبين أن العقار يتكون من دور أرضي وأول فوق الأرضي.

وتبين انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبيه على الغرفة بالدور الأرضي مما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر حوالي ٨٠ سنة.

وأوضحت المحافظة، في بيان، أن العقار مكون من ٤ شقق ولا يوجد إصابات، فيما تم نقل المتوفية ضحية الانهيار إلى مستشفى الهرم، وتبين أن الانهيار نتيجه قيام المستأجر بعزل سقف الدور الأول فوق الأرضي الخشبي، وتم القبض على مستأجر الوحدة بقسم شرطه العمرانية، كما تم إجراء المعاينه من قبل رئيس النيابة.