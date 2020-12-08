شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: من حق الكاهن الترشح للانتخابات من باب المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب البابا تواضروس الثاني، عن ترشح أحد الكهنة للانتخابات البرلمانية الماضية، قائلا: "الكاهن المرشح للانتخابات هذه ليست سياسة بل حق شعب"، أما تأثير ذلك على خدمته في الكنيسة، فهو على حسب وقته فلو كان يخدم بنفسه فقط في الكنيسة غير أن يكون معه 4 كهنة أخرين، لذا فلو كاهن رشح نفسه فهذا من باب المواطنة "مفيهاش حاجة".

وتابع البابا، حديثه عن اختفاء القاصرات، خلال لقاء له على قناة أغابي القبطية، تقدمه الإعلامية عايدة يوسف، ألوم في البداية على الأسرة فعلى الأب أن يحتوى أولاده، فالاحتواء مهم فالزوج الذى لا يحتوى زوجته ستكون نتائجه ليست جيدة، حالات "فلانة مشيت" والإجابات مثل والدى يضربنى، زوجى يعذبنى، فأدعو لكل كبير فى الأسرة احتواء أسرته خاصة البنات والسيدات، متابعا: ثم بعد الأسرة، الكنيسة ثم المجتمع والإعلام.

واستطرد البابا، حديثه عن أحد كهنة الإسكندرية الذى قام بتفسير "آيات من الكتاب المقدس"، وقد أثارت بلبلة، قال حولت الموضوع للجنة السكرتارية، وهو أب وقور وما حدث سوء تفسير لكلماته، وما يحدث بالكنيسة يجب ألا يخرج للإعلام.