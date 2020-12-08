شكرا لقرائتكم خبر عن أمى ثم أمى.. تفاصيل وفاة شاب حزنا على والدته المريضة والأم تلحق به بعد ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "روحهم فى بعض" هكذا لخص أهالى قرية الصانية التابعة لمركز ديرب نجم بالشرقية، علاقة شاب توفى من الحزن على مرض والدته والتى لحقت به فى نفس اليوم فور علمها بالخبر، حيث توفى المحاسب مجدي سامي 27 عاما، أثر تعرضه لسكته قلبية مفاجئة بسبب حالة حزن تسيطر عليه لمرض والدته ميرفت محمد محمود عبدالعال مشرف نشاط بالمعاش، والتى فور علمها بالخبر توفيت هى الأخرى.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور ممدوح جمعة صديق الفقيد، إن مجدي خلق ليكون رجلا، فهو يتميز بالأخلاق العالية والتواضع، وأنه كان مرتبط بوالدته بشكل كبير فهو أصغرهم، الاول محمد سامي محاسب والثاني سيد سامي مهندس، ثم مجدي.

ولفت، أن مجدي لشدة ارتباطه بوالدته كان هو الذي يصر علي خدمتها و تولي شئونها، أنه تعرضت لأزمة صحية في منتصف نوفمبر الماضي، استدعت حجزها في العناية المركزة، و خرجت قبل أسبوعا، فاصر الفقيد أن تقييم في شقته التي في منزل الأسرة، و هو من تابع علاجها و جلسات تنفس صناعي لها.

ويكمل جارهم الشاب عبد الرحمن سليمان، أن مجدي توفي صباح الاثنين، ودفن في آذان العصر، وفي حوالي الساعة الثامنه خلال تواجدهم في العزاء، حضرت الاسعاف والطبيب لتدهور حالة الام المريضة فجاه، الذي أفاد الطبيب أنها توفيت، ومن المقرر تشيع جثمانها صباح الثلاثاء مشيرا أن مجدي متزوج ولدية طفلة وحيده عمرها اقل من عامين.

توضح شيرين ابو سمرة من أهالي القرية، أن الفقيد في 17 نوفمبر، أعلن عن إصابة والدته بوعكة صحية الفترة الماضية وتحديدا في وقرر الأطباء تركيب دعامة لها وكان يعتني بها، وأضافت: أن الشاب الراحل توفي بسكتة قلبية" وحاولت الأسرة إخفاء خبر وفاة الابن عن الأم إلا أنهم لم يستطيعوا وعلمت الأم بالوفاة وأصيبت بحالة من الانهيار وتوفيت علي الفور.

آخر ما نشره الشاب الراحل عبر صفحته على موقع الفيس بوك، " اللهم ارزق امي لطف القدر "، " اللهم اجعل امي قريرة العين لا تشكو حزنا "، يطلب فيها بالدعاء لوالدته المريضة، ليستجيب القدر له، وتوفي الأم بعد ساعات من رحيله.

وحالة من الحزن تسطر علي أهالي لرحيل الشاب مجدي سامي و والدته، وأكد الأهالي، أنه لم ينتهي ساعات من دفن الشاب الفقيد و الجنازة، حتي جاء خبر وفاة الام المريضة التي ترقد بالعناية المركزة و تحولت صفحات التواصل الاجتماعي بالشرقية الي سراق عزاء و منشورات رثاء للشاب الفقيد و والدته، و أدعية بالرحمة والمغفرة لهما.



وفاة شاب ووالدته (1)



وفاة شاب ووالدته (2)



وفاة شاب ووالدته (3)



وفاة شاب ووالدته (4)



وفاة شاب ووالدته (5)



وفاة شاب ووالدته (6)



وفاة شاب ووالدته (7)