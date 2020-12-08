شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: أتابع معدلات الشكاوى ومدى سرعة الاستجابة لحل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهدف الأساسى لوزارة الكهرباء هو العمل على إرضاء المواطن وحصوله على حقه كاملا، من خلال تلقى خدمة مميزة و بأعلى جودة سواء الفنية أو المالية أو الإدارية داخل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتابع معدلات شكاوى المواطنين بشكل يومى ومدى سرعة الاستجابة وحل المشكلة، مشيرا إلى أن جميع العاملين على علم بمدى الأهمية التى يوليها القطاع لخدمة المواطن والاستجابة السريعة لشكوى المستهلك.

وقال شاكر، إنه حريص على متابعة جميع شكاوى المواطنين التى يتم استقبالها من المنافذ المختلفة للشكاوى بنفسه بشكل دورى، موكدا أن مكتب خدمة المواطنين يعمل على مدار الساعة لحل لاستقبال وحل شكاوى المواطنين.

و أشار الوزير إلى أن أصدار فاتورة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ساهم فى حل مشكلة تراكم المديونيات على المشتركين وبالتالى انخفاض العجز بشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة وصحتها ساهم فى إقباله على السداد وبالتالى رفع نسب التحصيل.