شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضم "الطفل يوسف" لبراعم النادى مجانا بعد انتشار صورته على الشوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة بنادى مصر المقاصة والمتحدث الرسمى للنادى ورئيس الشركة الراعية، ضم الطفل يوسف صاحب الصورة الشهيرة يتابع ويقلد تدريبات فريق خارج أسوار أحد الأندية، لصفوف فرق أكاديميات البراعم بنادى المقاصة باعتبارها منحة مجانية لهذا الطفل الذى ينتمى لعائلة بسيطة وتحقيق حلمه فى ممارسة كرة القدم رغم ظروفه الخاصة.
وأكد العميد سيد متولى المدير الرياضي لنادى المقاصة ومدير التعاقدات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءً الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى، أن المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فورى مع صورة الطفل يوسف التى انتشرت علي السوشيال ميديا، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها، وذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادى المقاصة، وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدورى المجتمعى للمقاصة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الإعلامى وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة أن وزارة الرياضة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.
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