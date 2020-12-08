فيديو وصور.. ماكرون يقيم مأدبة عشاء للرئيس السيسى بقصر الإليزيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مأدبة عشاء تكريماً للرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الإليزيه مساء اليوم. وأعرب الرئيس السيسى، عن خالص الشكر والعرفان على دعوة ماكرون الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال الذي لمسه خلال زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية العريقة، فضلاً عن محادثاتهما البناءة والمثمرة صباح اليوم، بما يعكس بوضوح مدى تميز وتفرد العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية.

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