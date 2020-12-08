شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان التجريبى لأولى ثانوى هدفه تدريب الطلاب على شكل الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى هدفه تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة والتقييم الجديد وقياس واختبار منصة الامتحان الإلكترونى، موضحة أنه لا داعى لبحث الطلاب عن الكتب الورقية، قائلة: يجب التركيز على شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها.

وتعقد وزارة التربية والتعليم يوم 15 ديسمبر الجارى امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، عبر موقعها الرسمي أنه استمرارا لتطوير منظومة الامتحانات تم إتاحة تطبيق إلكترونى للمعلمين للتسجيل للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق يونيو المقبل.

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.

وأوضح الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.