شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حديث الرئيس عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم فى صنع السلام العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الفرنسي بباريس أثلج صدور المسلمين ومحبى السلام الإنسانى ودعاته فى مختلف أرجاء المعمورة، وحاز احترام العالم كله لشدة حكمته وعقلانيته وإنصافه للذات والآخر، واعتماده على العقل والمنطق السديد.

وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة فى صنع السلام العالمي، ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، كما أن ما ذكره الرئيس من أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية كلام يوزن بميزان الذهب، ويدرك معناه ويحترمه كل المؤمنين المتدينين في العالم بأسره.

وأكد وزير الأوقاف، أن دعوة الرئيس لمراجعة القوانين التي تسمح بعدم احترام الأديان هي دعوة شجاعة ومنصفة وجديرة بأن تكون ميثاقا دوليا، وأن الرئيس ينطلق في ذلك من منطلقات دينية وإيمانية وإنسانية رشيدة وسديدة وواعية وغير محتملة للجدل، مما يجعلنا فخورين بهذا التناول الراقي المنبثق من عمق الحضارة والثقافة الإسلامية العظيمة، مع إنصاف الآخرين واحترام عقائدهم ومقدساتهم، وفِي الوقت ذاته مطالبتهم وعلى قدم المساواة باحترام مقدساتنا ومعتقداتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الدينية والحضارية والثقافية قدر احترامنا لمقدسات الآخرين ومعتقداتهم وخصوصياتهم الحضارية والثقافية .