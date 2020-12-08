شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتصدر استفتاء الشخصية الأبرز لعام 2020 على موقع روسيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائمة الشخصيات المرشحة في استفتاء الشخصية الأبرز لعام 2020. جاء ذلك في استطلاع رأى، يجريه موقع "روسيا اليوم"، لاختيار الشخصية الأبرز للعام 2020، على أن ينتهى التصويت في منتصف ليل يوم 31 من شهر ديسمبر الجارى.

واختار موقع "روسيا" اليوم"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ضمن 21 شخصية من رؤساء وزعماء وقيادات الدول العربية الذين يتم الاختيار من بينهم في استطلاع الرأي.

وكتب موقع "روسيا اليوم": "ندعوكم لاختيار الشخصية الأبرز للعام 2020 ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ31 من ديسمبر على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة 12:00 ظهر الأول من يناير 2021".

وشملت الشخصيات التي يتم استطلاع الرأي بشأنها لاختيار الشخصية الأبرز لعام 2020، الرئيس عبد الفتاح السيسى، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وآخرين.