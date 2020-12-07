شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وندرز في حلقه خاصة من «واحد من الناس» بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب القدرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «واحد من الناس» بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة في العاشرة مساء السبت المقبل، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، الفنان المبدع هشام جمال وفريق وندرز لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، للحديث عن فريق وندرز كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوي الهمم ومن اين جاءت الفكرة.

فريق wonders، قام بانشائه وتكوينه المطرب والملحن هشام جمال الذي تبني الفكرة بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل معه في الأوبريت الغنائي بطل الحكايه العام الماضي.

ويتكون فريق وندرز من ندا وعبدالرحمن وهشام ويقدم الفريق مجموعة من أغانيه.

كما يشارك المذيع الشهير باذاعة القرأن الكريم رضا عبدالسلام الاعلامي عمرو الليثى ولاول مرة تقديم هذه الحلقة.

يذاع برنامج واحد من الناس السبت المقبل ١٢ ديسمبر في الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.