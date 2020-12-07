شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين العرب» يكشف تفاصيل منع نقيب المحامين من دخول الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالجواد أحمد، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، إن نقيب المحامين هو رئيس شرفي لاتحاد المحامين العرب.

وأكد عبدالجواد أحمد، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الإثنين، أنه لم يتم منع رجائي عطية، نقيب المحامين، من دخول مقر الاتحاد، ولا يملك أحد منعه في أوقات العمل الرسمية من الأحد وحتى الخميس، مبديا تعجبه من دخول نقيب المحامين لمقر الاتحاد أمس السبت.

وأضاف أنه لا ولاية لنقيب المحامين على اتحاد المحامين العرب، معقبا: «مصر دولة المقر طوال العمر»، لافتاً إلى أن نقيب المحامين معترض على ما أسفرت عنه الجمعية العمومية.

وأشار عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، إلى أن رجائي عطية اقتحم مقر الاتحاد في غير أيام العمل الرسمية بصحبة المحامي صلاح سليمان ودخل مكتب الأمين العام لاتحاد المحامينن في غيابه.