شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: يسرنا إجراءات التقاضي ويمكن إقامة الدعوى «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، جاهزية المنظومة القضائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، مشددًا على أن وزارته اتخذت إجراءات احترازية من «كورونا» ولم تتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم.

وكشف مروان، في لقاء له ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، عن آليات تطبيق الاجراءات الاحترازية، وقال: «اتخذنا إجراءات هامة أولها إلزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات، بالاضافة إلى التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم عدم قضاء طلب من لا يرتدي كمامة».

وأضاف وزير العدل أن نحو 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بالكمامة ويتم معاقبه غير الملتزم، موضحًا أن هناك نحو 14 مليون قضية تم تداولها في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والأحوال الشخصية خلال عام، وهذا الرقم لايشمل دعاوى صحة التوقيع كونها دعاوى نمطية.

ولفت إلى أن عملية الميكنة ومشروع إقامة الدعوى «أونلاين» يساعد المواطن بالعودة بالتعويض لمن أساء استخدام حق التقاضي ضده، حيث أن تيسير عملية التقاضي من ضمن فوائد مشروع الدعاوى «أونلاين»، مشددًا على أن عملية التطوير التكنولوجي والرقمي لمنظومة القضاء مهمته الرئيسية تييسير التقاضي وإختصار الوقت وسرعته.