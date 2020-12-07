شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الإعلاميين السودانيين يزور قلعة صلاح الدين ويصلي بالسلطان حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد الإعلاميين السودانيين، الاثنين، قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجدي السلطان حسن والرفاعي من أجل التعرف على أهم المعالم السياحية والإسلامية في مصر، وذلك ضمن فعاليات دورة سودان بلا حدود التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وبدأت الجولة بزيارة إلى قلعة صلاح الدين، التي تعد أفخم القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى في منطقة المقطم، كما حرص الوفد على زيارة المتحف الحربي ومتحف الشرطة ومسجد محمد على داخل القلعة.

وزار الوفد مسجد الرفاعي، وهو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة، الذي أمرت ببنائه خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل. وشاهد الوفد داخل المسجد المقابر التي تضم كلا من الخديوي إسماعيل وأمه خوشيار هانم منشئة المسجد وزوجاته وأولاده، والسلطان حسين كامل وزوجته، والملك فؤاد الأول، والملك فاروق الأول.

وأبدى الإعلاميون السودانيون إعجابهم بروعة التصميم المعماري لبناء المسجد من الداخل ومن الخارج، وكذلك فخامة المقابر بداخله.

واختتمت الجولة بزيارة إلى مسجد السلطان حسن الذي يوصف بأنه درة العمارة الإسلامية بالشرق، كما يعد أكثر آثار القاهرة تناسقًا وانسجامًا، وأنشأه السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون خلال حقبة حكم المماليك البحرية لمصر، وحرص الدارسون على أداء صلاة الظهر داخل المسجد.

تأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات البرنامج الترفيهي والسياحي لدورة سودان بلا حدود التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

بالصور وفد الإعلاميين السودانيين يزور قلعة صلاح الدين ويصلي ب السلطان حسن

بالصور وفد الإعلاميين السودانيين يزور قلعة صلاح الدين ويصلي ب السلطان حسن

بالصور وفد الإعلاميين السودانيين يزور قلعة صلاح الدين ويصلي ب السلطان حسن

بالصور وفد الإعلاميين السودانيين يزور قلعة صلاح الدين ويصلي ب السلطان حسن

بالصور وفد الإعلاميين السودانيين يزور قلعة صلاح الدين ويصلي ب السلطان حسن

بالصور وفد الإعلاميين السودانيين يزور قلعة صلاح الدين ويصلي ب السلطان حسن