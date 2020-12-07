شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي: الطلمبة الحبشية كارثة بيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن جمعية نبض الحياة قامت بإعداد فلاتر مياه لعدة آبار في أطفيح بالجيزة، للتخلص من أي نسبة ملوحة في المياه، مشيرًا إلى أن تكلفة البئر العادي 25 ألف جنيه، والبئر بالإضافة بخزان تصل تكلفته لـ35 ألف جنيه.

وتابع «صبري»، خلال حواره ببرنامج «مفاتيح القلوب»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الإثنين، أن الجمعية تعمل الآن على توصيل المياه للقرى التي لا يتواجد فيها مياه في بني سيوف، مشيرًا إلى أن الطلمبة الحبشية كانت عبارة عن كارثة، لأنها لم تكن على عمق كافي، وكانت من الممكن أن تخلط مياه الشرب مع المياه الجوفية، ولذلك هناك الكثير من الأمراض منتشرة في القرى.

ولفت إلى أنه سيذهب إلى محافظة مطروح لاستلام 28 بئر بعهد الانتهاء منهم، والفرص موجودة لأي شخص يريد أن يتبرع للجمعية، ويريد الإطلاع على الواقع على الأرض، مشيرًا إلى أن المحافظة هي التي تحدد الأماكن التي سيحفر بها الآبار، وليست الجمعية.